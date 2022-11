Salemi, esenzioni e riduzioni Tari. Domande entro il 15 novembre

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-08

"Sono quattro le tipologie di esenzione o riduzione della Tassa sui rifiuti (Tari) messe a punto dal Comune di Salemi per quanto riguarda le tariffe relative al 2021/2022. C'è tempo fino al 15 novembre per presentare la domanda al Comune: attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] , tramite posta raccomandata o presso gli uffici di piazza Dittatura.

I moduli e il bando completo con tutte le istruzioni sono disponibili sul sito del Comune di Salemi, all'indirizzo ( https://www.cittadisalemi.it/it/news/bando-pubblico-2022 ). Il bando, approvato dalla Giunta guidata dal Sindaco Domenico Venuti, prevede l'esenzione al 100% per le famiglie più disagiate con indicatore Isee da 0 a 2.500 euro e una riduzione del 40% per la fascia che va da 2.501 a 5mila euro.

Per tutte le famiglie con portatori di handicap in situazione grave e un Isee da zero a 15mila euro è prevista una riduzione del 30%. Le altre due fasce di agevolazione riguardano coloro che abbiano adottato uno spazio verde (-20%) e chi ha adottato nel 2022 un cane che rientrava negli elenchi del Comune (-20%)."