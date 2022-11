Salemi, 12 e 13 novembre al via evento "SposaMi" con Assunta Carlino presso Baglio Borgesati

del 2022-11-10

Con la sensibilità e la professionalità derivate da un’esperienza pluridecennale e da una formazione di altissima qualità, Assunta Carlino rispetta anche quest’anno il grandioso appuntamento con tutti gli sposi che stanno per coronare il loro sogno d’amore.

Il 12 e 13 novembre all’interno del Baglio Borgesati di Salemi, vero e proprio tempio dei ricevimenti più apprezzati, la wedding planner Assunta Carlino, punto di riferimento del mondo degli sposi in tutta la Sicilia occidentale, raduna il meglio dei servizi e delle idee dedicati al matrimonio.

Una fiera che avrà la capacità di spazzare, come per magia, lo stress e le ansie legati ai preparativi del matrimonio. Assunta Carlino ha scelto per i futuri sposi i servizi di qualità più elevata e le idee più innovative di maggior tendenza, perché tutte le coppie di futuri sposi possano rendere davvero indimenticabile e raffinato il loro giorno più bello.

L’appuntamento per tutti i futuri sposi e i loro cari è al Baglio Borgesati di Salemi dove, grazie alla professionalità della wedding planner, si troveranno tutte le soluzioni per un matrimonio raffinato, di tendenza e di elevata qualità.