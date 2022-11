Castelvetrano, Club Unesco celebra Giornata della gentilezza con evento “Il bello di essere gentili”

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-11

“La giornata mondiale della gentilezza si celebra il 13 Novembre. La data del 13 Novembre come World Kindness Day è stata scelta perché è la data d'inizio della conferenza del World Kindness Movement, svoltasi a Tokyo nel 1997, che portò alla firma della Dichiarazione della Gentilezza.

La gentilezza potrebbe essere vista come la capacità di “far star bene gli altri”, oppure potrebbe essere interpretata come un modo per contribuire al benessere emotivo di chi ci circonda. O come il sorriso espresso a parole, o ancora come il saper comprendere e rispettare le esigenze altrui.

In questo giorno bisogna promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole come grazie, per favore, prego e scusa.

Il Club per l’Unesco di Castelvetrano oggi 11 novembre, anche se con un giorno di anticipo sulla ricorrenza, celebra la Giornata presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico M. Cipolla di Castelvetrano, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto che presenteranno per l’occasione delle performance sul tema.

All’evento “Il bello di essere gentili” sono presenti il regista e drammaturgo Rino Marino e il cantautore Mimmo Accardo, che valuteranno le performance per la premiazione.”