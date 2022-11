Salemi, lavori di manutenzione in via Santa Croce

del 2022-11-14

Lavori di manutenzione straordinaria a Salemi, in via Santa Croce. Gli operai della 'Marino Rosario Srl' di Mazara del Vallo sono all'opera da alcuni giorni per il rifacimento della rete idrica e della pavimentazione. Il cantiere rientra in un programma di interventi di manutenzione che riguarda diversi punti della città, che proseguirà nelle prossime settimane in base alle criticità segnalate e che è stato finanziato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti. L'iter dei lavori di via Santa Croce, che hanno un costo di 63mila euro, è stato seguito dall'assessore alle Manutenzioni Calogero Angelo.