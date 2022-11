Pd, Venuti azzera la segreteria provinciale "Il percorso congressuale inizia anche a Trapani"

del 2022-11-19

Dopo l'avvio della fase congressuale del Partito democratico, celebrato con l'assemblea nazionale di oggi, anche il Pd trapanese inizia il suo percorso di rinnovamento e il segretario provinciale, Domenico Venuti, azzera tutti i componenti della segreteria. "Così come annunciato e condiviso nel corso dell'ultima Direzione provinciale del partito - spiega Venuti -, ho provveduto ad azzerare tutte le cariche all'interno della segreteria per favorire il percorso congressuale già iniziato a livello nazionale.

Con il voto del 25 settembre si è chiusa una fase e l'obiettivo adesso è quello di ricostituire una squadra di lavoro che comprenda tutte le anime del Pd. In linea con gli orientamenti nazionali del partito - ancora Venuti - per la prossima segreteria provinciale auspico un coinvolgimento allargato e che possa coinvolgere anche coloro i quali, alle ultime elezioni politiche e regionali, si sono spesi con grande spirito di abnegazione per portare avanti i nostri valori. L'impegno sul territorio - conclude Venuti - deve continuare con un Pd che stia sempre di più accanto ai bisogni delle persone"