Selinunte, avviato progetto per illuminazione artistica notturna. Visite suggestive grazie all’artista Mario Nanni

del 2022-11-18

Le visite in notturna al Parco Archeologico di Selinunte riprenderanno nel 2023, con un suggestivo percorso illuminato. Il progetto dell’artista della luce Mario Nanni condurrà alla scoperta dei templi e della città greca, straordinarie testimonianze delle antiche civiltà della Sicilia.

Il dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dopo aver approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione notturna dell’area archeologica, nei giorni scorsi ha determinato l’aggiudicazione in via definitiva della gara. Aggiudicataria è la ditta “Roma SRL”, che ha sede a Catania, per una somma di 1 milione e 470mila euro, a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020.

Riprenderanno, dunque, nel 2023 le visite in notturna nel Parco Archeologico di Selinunte. Stavolta, si potrà scoprire la storia della Sicilia attraverso un percorso illuminato, progettato dall’artista della luce Mario Nanni.