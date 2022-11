Selinunte, nasce “Aperichat”, l’aperitivo linguistico tra culture diverse. La Rosa:” Valorizziamo le differenze culturali del nostro territorio”

del 2022-11-20

Nasce al La Rosa Hotel&Restaurant un appuntamento per la promozione del multilinguismo in un territorio che, per posizione geografica, affluenza turistica e vissuto storico, è da sempre luogo di incontro di culture e lingue diverse.

Dall’obiettivo di promuovere lo scambio linguistico mettendo in contatto diverse culture nasce “Aperichat”, un modo per esprimere la voglia di condivisione facendo quattro chiacchiere come al bar ma in più lingue.

Promotore dell’iniziativa Alessandro La Rosa Responsabile della medesima struttura a Selinunte:” Siamo da sempre interessati a offrire il massimo ai nostri clienti, la comunicazione è il nostro fiore all’occhiello.Non c’è niente di meglio del poter comunicare per offrire agli ospiti la condivisione del nostro punto di vista sul territorio, ascoltarli e poter comprendere le loro richieste.L’evento ha lo scopo di agevolare la comunicazione, un modo per fare pratica in un contesto giocoso e allegro senza il peso del sentirsi sotto esame. Non esiste limite d’età, ognuno può unirsi a noi e partecipare attivamente a dei giochi che le nostre volontarie adatteranno alle effettive conoscenze dei gruppi".

L’Aperichat si svolgerà tutti i venerdì ma consigliamo sempre di seguire la pagina Facebook in caso di possibili modifiche o eventi speciali fuoriprogramma. Sicuramente un bel modo di condividere e divertirsi sviluppando in modo indiretto delle skills utili nella vita di tutti i giorni.