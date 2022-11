A Gibellina presunti i casi di sospetta intossicazione alimentare. Interviene anche il Sindaco Sutera

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-21

“In merito ai fatti accaduti nella giornata di giovedì 17 Novembre per i quali sono stati segnalati all’Asp e ai Carabinieri casi di sospetta intossicazione alimentare, si rappresenta quanto segue:

“A seguito delle segnalazioni scritte di alcuni genitori della scuola dell’infanzia, l’ufficio ha provveduto a richiedere deduzioni scritte alla ditta appaltatrice e l’intervento all’Asp per le verifiche di competenza.

Sennonché successivamente a ciò, in data 18 Novembre è giunta segnalazione da parte del Dirigente Scolastico di “sospetta” intossicazione alimentare di “non meglio precisati” casi presso la scuola media.

Conseguentemente, si è provveduto a formulare ulteriore contestazione alla ditta e a chiedere le dovute deduzioni in merito, nonché a reiterare la richiesta di intervento all’ASP e, ove fossero già in corso indagini epidemiologiche, a comunicarne tempestivamente gli esiti.

L’Amministrazione sta attenzionando in maniera puntuale la questione, perché siamo consapevoli dell’importanza della salute dei nostri ragazzi ma allo stato, non essendo a conoscenza di elementi specifici (neppure di natura medica), per assumere una decisione, restiamo in attesa di conoscere i risultati degli esami dell’Asp che arriveranno a giorni.

Mercoledì 23 Novembre ci sarà un incontro con i componenti della Commissione mensa e in questa occasione avremo modo di parlare della questione in atto”.”