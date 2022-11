A Castelvetrano il “Master della frutta” tra creazioni e opere d’arte. Coinvolti gli studenti dell’Alberghiero

del 2022-11-26

Organizzato dallo Chef Vincenzo Pasini, delegato provinciale della Ristorword Italia, assieme a noti chef “il Master della frutta “ che ha visto coinvolti alunni dell’Istituto Alberghiero di Castelvetrano i quali, sotto la direzione dello Chef della frutta Andrea Lopolo e di Antonio Mastronardi, hanno creato delle vere sculture in quattro giorni usando soprattutto zucche e zucchine.

Presente anche la delegazione dell’Associazione Maitre italiani Amira. Il tutto si è svolto presso l’Arte del Gusto di Villa Paola dove gli studenti hanno ricevuto degli attestati. Vincenzo Pasini, assieme allo Chef Andrea Lopolo, hanno fatto una promessa ovvero quella di potere realizzare all’interno del Parco archeologico di Selinunte il buffet della frutta artistico più lungo del mondo in una giornata particolare quella dell’otto marzo, che noi come associazione difendiamo. “La frutta è donna” ha dichiarato in conclusione lo stesso Chef Lopolo.