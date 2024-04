La sig.ra Antonietta compie 104 anni, è la "nonna" più longeva di Campobello

del 2024-04-24

(ph. la foto risale al 2020 quando la signora ha compiuto 100 anni)

La "nonnina" Antonietta, è la cittadina più longeva del Comune di Campobello di Mazara, come assicura e certifica il Dr. Gaspare Manzo, responsabile dell’Ufficio anagrafe. Lo scorso 25 dicembre 2023 ha salutato la sua sorella più piccola, la zia Nenè, che ci ha lasciati all’età di 93 anni.

Di seguito il pensiero della nipote Antonella in dedica alla longeva Antonietta:

"Generazioni di donne con un nome che si è rinnovato nel tempo adeguandosi alla modernità, partendo dalla madre Antonina Firreri passando per le figlie Antonia, Nenè per giungere alla nipote Ninetta ed infine a me, Antonella, la più giovane delle combattenti.

Incrocio il suo sguardo fiero, due occhi piccoli con dentro le onde in tempesta del Mediterraneo. Immobile, sembra scrutare la linea dell’orizzonte di un mare le cui sirene le hanno restituito, in una giornata d’estate del secolo scorso, il figlio Giuseppe, privo di vita, mentre era nel pieno vigore della giovinezza.

Da quel giorno le fibre dei muscoli della zia Antonietta si sono indurite trasformandosi in roccia attorno ad un cuore impenetrabile e lei ha lanciato la sua sfida alla morte.

Immagino il suo sguardo tornare indietro nel tempo e percorrere i suoi cent’ anni di solitudine e chissà inseguere il sogno di cambiare il destino di quella giornata per riprendersi il suo sorriso.

L’abbraccio, è minuta… ancora forte, sento il gene della resistenza, che vorrei avere ereditato. A malincuore vado, questo incontro potrebbe essere l’ultimo. Poi penso che qualsivoglia incontro, ogni momento, con chiunque, può essere l’ultimo.

Stasera i suoi tre figli e 16 nipoti e pronipoti si uniranno attorno a lei per darle man forte a spegnere le sue 104 candeline. Auguri Ziona e cento di questi giorni!"