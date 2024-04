Arte e cultura per scoprire la Città fra identità e memoria

di: Redazione - del 2024-04-23

Il Progetto “Castelvetrano da scoprire” promosso dall’Assessorato alla Cultura ed alla Pubblica istruzione, ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato selezionato dalla Biennale europea di urbanistica nella sezione “Città e rigenerazione” e sarà presentato a Napoli il 24 Aprile.

Il Progetto, rivolto alle Scuole medie e superiori per l’intero anno scolastico 2022-23, si proponeva di far conoscere e sensibilizzare le giovani generazioni a valorizzare il patrimonio storico-artistico della Città per troppo tempo sconosciuto ai suoi stessi cittadini e di approfondire, grazie anche al testo del prof. G.Salluzzo su Carlo Aragona, edito da Lithos, a cura del Prof. G. Bonanno, voluto e patrocinato dall’Amministrazione comunale e donato a tutti gli Istituti, una pagina gloriosa della nostra storia: quella legata alla famiglia Aragona Tagliavia Cortes che ne fecero la loro capitale ed a cui dobbiamo il nostro ricchissimo patrimonio storico artistico.

Ma il Progetto si proponeva anche di attivare un importante cambiamento : modificare lo sguardo sulla Città deformato da una immagine talmente negativa da riconoscerne più risorse e bellezza. Una delle tante funzioni della Cultura credo sia infatti quella di contribuire alla costruzione di un nuovo immaginario attivando consapevolezza e competenze.

2000 studenti, assieme ai loro insegnanti, hanno visitato i monumenti ed i luoghi di cultura più importanti della Città coinvolgendo il personale che vi opera e mostrando sorpresa, curiosità, interesse.

Tanti sono i segnali che testimoniano che alcuni obiettivi sono già stati raggiunti : molti insegnanti quest’anno hanno inserito lo studio del patrimonio artistico nei loro programmi e sollecitato l’avvio delle visite-guidate, molti di loro le hanno organizzate autonomamente ed è palese che è aumentata l’attenzione per la storia di Castelvetrano, per le nostre radici, per il centro storico e le risorse artistiche e naturalistiche su cui investire anche per uno sviluppo turistico ed economico.

Il progetto verrà ripresentato anche per il prossimo anno scolastico dal Gruppo FAI di Castelvetrano per continuare a portare avanti uno dei suoi obiettivi più ambiziosi: quello di favorire, attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio, il senso di appartenenza alla propria Città, uno dei pilastri su cui si fonda il benessere del singolo e della collettività.