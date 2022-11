Santa Ninfa, Pietra Bianco è la nuova centenaria in città. Il Sindaco le consegna una targa

di: Redazione - del 2022-11-25

Festa grande per nonna Pietra Bianco, nuova centenaria di Santa Ninfa. L'arzilla signora ha festeggiato il traguardo del secolo di vita giovedì 24 Novembre. Madre di tre figli (un maschio e due femmine), la nonnina ha sei nipoti e ben otto pronipoti, che le si sono stretti attorno per festeggiarla. Per gran parte della sua vita è stata una casalinga, con una predilezione per l'arte del ricamo, che a Santa Ninfa raggiunge livelli di autentica maestria.

La nonnina gode di buona salute, a parte qualche normale acciacco, ed ama guardare la tv. Le trasmissioni che le piacciono maggiormente sono «I soliti ignoti» e «Striscia la notizia».

Il Sindaco Giuseppe Lombardino, a nome dell'Amministrazione Comunale, è andato a porgerle gli auguri, donandole un omaggio floreale ed una targa-ricordo. «A nonna Pietra – ha detto il primo cittadino – l'augurio che continui ad essere ancora a lungo una luce di speranza per la sua famiglia ed un esempio per le nuove generazioni».

(Nella foto, nonna Pietra Bianco con il Sindaco Lombardino che le dona la targa)