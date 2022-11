Trapani, stamane visita del Comandante Legione Sicilia al Comando Provinciale

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-11-29

"Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato, nella mattinata odierna, il Comando Provinciale di Trapani. Nella circostanza ha incontrato i Comandanti dei vari reparti della provincia, una rappresentanza dei militari giornalmente impegnati nei servizi esterni di perlustrazione del territorio, nonché personale della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Alto Ufficiale ha voluto rinnovare l’apprezzamento per l’operato dell’Arma in Provincia, non solo nelle attività di prevenzione e repressione della criminalità, ma anche per i servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini.

Il Generale ha, infatti, ricordato non solo i brillanti risultati operativi conseguiti dall’Arma in Provincia, tra cui l’operazione Hesperia che, lo scorso settembre, ha portato all’arresto di 35 soggetti indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose, ma anche, a titolo esemplificativo, il lodevole operato dei Carabinieri sia in occasione dell’alluvione che ha colpito il trapanese, ove i militari si sono esposti al rischio pur di mettere in salvo la popolazione, sia in favore del neonato abbandonato a Paceco.

Infine, nel formulare gli auguri per le imminenti festività natalizie, ha speso parole di ringraziamento per tutti i Carabinieri che, anche nei giorni di festa, continueranno a garantire, con il consueto vivo impegno, la sicurezza dei cittadini."