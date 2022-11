Voragine in via del Re. Riapertura parziale al traffico. Comune lavora ad intervento straordinario

di: Redazione - del 2022-11-30

La via del Re a Castelvetrano, che conduce alla via Diaz o alla via Parini, riaperta al traffico dopo proteste dei commercianti della zona. Causa l’ennesimo smottamento della strada che ha provocato una vera e propria voragine davanti al ponte che conduce alla via Diaz l'intera via del Re era stata chiusa.

"Nelle settimane scorse - riferisce il Sindaco Alfano - c’è stato un sopralluogo congiunto con tecnici e Polizia Municipale, che hanno deciso di chiudere il traffico alle auto per motivi di sicurezza. Abbiamo già esitato favorevolmente al progetto che comprende un impegno di spesa di circa 300.000 euro per alcuni interventi viari più urgenti, in primis la via del Re e l’inizio della via Bresciana, due arterie molto importanti di Castelvetrano. Si tratta di fondi per la manutenzione straordinaria viaria."

"La Via del Re - ricorda l’Assessore Nino Siculiana - è stata più volte oggetto di interventi. Il vecchio sistema fognario è assolutamente insufficiente alla luce dei cambiamenti climatici. Bisogna scavare a monte e collocare dei nuovi collettori, come abbiamo fatto per buona parte della via Chinnici".

Nel Novembre del 2019, in via del Re, venne allora a sincerarsi dei danni dell’alluvione del 24 Ottobre l’ex Ministro Di Maio, che arrivò anche al porto di Marinella. Tante promesse, ma nessun euro è mai arrivato nelle casse comunali.