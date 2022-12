Gibellina, dimissioni per l’Assessore alla cultura Viviana Rizzuto

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-03

L’assessore alla cultura e turismo del Comune di Gibellina, Viviana Rizzuto ha rassegnato le dimissioni.Impegni familiari e professionali sempre più gravosi, non le permettevano di mettere in campo tutte le energie necessarie a svolgere questo ruolo a tempo pieno e pertanto, dimostrando estrema serietà e correttezza, ha deciso di rinunciare all’incarico.

"In questi pochi mesi ho potuto apprezzare la sua grande professionalità e il grande entusiasmo che ha messo nello svolgere il suo ruolo. Non posso che ringraziarla per il lavoro svolto, per averci provato malgrado i tanti impegni, per aver tracciato una rotta in chiave turistica e per la disponibilità a continuare a collaborare e supportare in maniera volontaria il progetto, dimostrando un grande affetto per la città. Porteremo avanti il lavoro nella direzione della valorizzazione turistica della città". Queste le parole del Sindaco Salvatore Sutera.