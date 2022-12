Prestigioso riconoscimento per il libro “Il caso del monastero” della scrittrice campobellese Caterina Marchesini

di: Redazione - del 2022-12-01

“Il caso del monastero”, il secondo libro giallo della scrittrice campobellese Caterina Marchesini, riceve un importante riconoscimento letterario, l’Encomio d’Onore, alla IX edizione del Premio Internazionale d’Eccellenza Città del Galateo – Antonio De Ferrariis, nella sezione Libri di narrativa adulti, la cui premiazione si è tenuta a Roma, nella Sala del Primaticcio Società Dante Alighieri, lo scorso 6 Ottobre.

Il premio, nato per onorare la figura del grande umanista De Ferrariis, assegna riconoscimenti ad Eccellenze italiane e straniere che sono “il volto della vera Cultura, personaggi che con il loro lavoro contribuiscono a valorizzare lo studio, la ricerca” (n.d.r.), è organizzato dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt, insignito della Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica con il Patrocinio della Società Dante Alighieri di Roma e i Patrocini morali del Senato, della Camera dei Deputati e della Regione Lazio, e vanta rinomati nomi del patrimonio culturale nazionale e internazionale all’interno della giuria.

“Grandissima l’emozione – sottolinea l’autrice – nell’apprendere la notizia di questo notevole riconoscimento assegnato al mio libro. Constatare che il proprio lavoro sia stato letto e apprezzato in un Concorso letterario di un certo livello non può che suscitare tanta gioia e soddisfazione in uno scrittore”.

Caterina Marchesini è una scrittrice siciliana con all’attivo due romanzi gialli editi, “Mistero al castello” e “Il caso del monastero”. Campobellese di nascita, laureata in Giurisprudenza, inizia a scrivere racconti e versi sin da giovanissima: una passione che si fa sempre più forte dopo la maturità classica. Nel tempo, prende parte a diverse iniziative culturali.

Il suo libro “Mistero al castello” ottiene Menzione Speciale della Giuria e Menzione di Merito in due distinti Premi Letterari. Un suo racconto giallo, “Passi nella notte”, viene inserito nel progetto ‘Alessandro Quasimodo legge gli autori contemporanei’ della Aletti Editore. Vengono pubblicati online il racconto “Quei giorni al lago” su iniziativa di Libreriamo e la poesia per immagini “Su quel mare specchio del cielo” per Accademia Mondiale della Poesia.

La sua poesia “Una rosa nera” viene insignita di Menzione di Merito e Menzione Speciale in due diversi Concorsi; l’acrostico “Libertà” raggiunge il primo posto in un laboratorio poetico; mentre una poesia in dialetto siciliano riceve Attestato di Merito in un altro Premio. Primo posto ex aequo anche per un suo Haisan.

