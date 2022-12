Salemi, vasto incendio alle prime ore dell’alba. In fiamme un capannone

di: Redazione - del 2022-12-06

Un incendio si è propagato questa notte a Salemi nei pressi del capannone dell’Impresa Edile C.A. Intorno alle ore 4:30/5 sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano, Mazara, l’Autobotte del Comando Trapani per domare le fiamme.

All’interno del capannone c’era parecchio legname che, per cause da accertare, è andato in fiamme, avvolgendo la struttura ed i macchinari.

Sul posto anche 3 autobotti comunali. L’incendio è ancora in corso. Le cause sono ancora in fase di accertamento.