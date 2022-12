Castelvetrano, questo pomeriggio al Liceo Classico presentazione "Guida archeologica di Selinunte"

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-06

"Questo pomeriggio, alle ore 17, nell'Aula magna del Liceo Classico di Castelvetrano, sarà presentata la nuova "Guida archeologica di Selinunte" di Martine Fourmont, a cura di Giuseppe L. Bonanno. La presentazione, organizzata dalla Lithos edizioni, ha il patrocinio dell'IISS Cipolla-Pantaleo-Gentile, della Città di Castelvetrano, del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, e delle Associazioni FIDAPA, Dante Alighieri, Club per l'UNESCO, MCL, Legambiente, FAI e Archeoclub di Castelvetrano.

Interverranno la Preside Gaetana Barresi, il Sindaco Enzo Alfano, il Direttore del Parco Archeologico Felice Crescente, Giuseppe L. Bonanno (curatore del volume), Rosario M. Atria, Presidente della Dante Alighieri, le Presidenti del Club per l'UNESCO, Maika Giacalone, e della FIDAPA, Caterina Salvo, e l'autrice Martine Fourmont. Coordina Erasmo Miceli.

Il volume, edito da Lithos, rappresenta una guida completa di Selinunte e del suo territorio, aggiornata alla ultime scoperte, utile per turisti non frettolosi, ma anche per appassionati e studiosi."