Marinella, “Dalla rete alla tavola”. Aperipranzo per Immacolata sulla banchina del porto

di: Redazione - del 2022-12-07

“Dalla rete alla tavola”. Lo chef Maria Pia Raiti dell’Hotel Ristorante la Rosa a Marinella di Selinunte, in collaborazione con la Comunità Slow Food per la valorizzazione dell’Ato Belice assieme al Comitato Sacro Cuore di Maria, organizzano per l’8 Dicembre un “aperipranzo”, per continuare nel processo di valorizzazione del borgata marinara di Marinella di Selinunte.

Questa sinergia che si è creata, va in direzione della promozione del territorio, che passa anche attraverso il pescato della marineria, il quale va tutelato e custodito nella sua tradizione.

“Partecipare a questa iniziativa è un preciso segnale di voler tutelare - dicono gli organizzatori - la pesca artigianale e la biodiversità marina”.

Sulla tavola non mancherà il pane nero del Panificio Gullo di via Seggio, che nell’impasto utilizza il sale integrale delle saline Culcasi di Trapani, presidio Slow food. Gli organizzatori parlano di un aperitivo sostenibile da gustare sulla banchina del porto.

Ecco il menu:

• Bruschette di pane nero con patè di scorfano al finocchietto selvatico

• Polpettine di pesce

• Cous cous con verdure croccanti e cannocchie

• Sgaloppine di lampuga in agrodolce

• Trancio di sfincione con straccetti di spatola

• Dolcetti di mandorle

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla direzione dell’Hotel La Rosa - 0924 / 460 24