A Castelvetrano installata "Meraki", una rappresentazione per dire no alla guerra

del 2022-12-07

Un'installazione come in 50 città del mondo, inclusa Castelvetrano, per dire no alla guerra. Meraki è il titolo dell'installazione di Giada Vitrano, Presidente dell'Associazione no profit Teseo, che, con la gentile concessione dei locali della famiglia Egitto e la collaborazione della tipolitografia Noto, sarà in esposizione durante il periodo delle festività in piazza Principe di Piemonte a Castelvetrano, di fronte Sisley.

"Il dialogo artistico è necessario per sensibilizzare l'anima di tutti, nessuno escluso. Con questa installazione, - ha precisato l'artista castelvetranese Giada Vitrano - che narra un episodio raccontato nel vangelo (Il massacro degli innocenti), voglio mostrare come questo metodo di risoluzione alle controversie sia disastrosamente, immoralmente e tristemente epico".

"La pace - conclude l'artista - dovrebbe essere un diritto inalienabile. I bambini, che qui sono rappresentati con le ali d'angelo, dovrebbero essere liberi di sognare e di giocare. Il mio sostegno e la mia vicinanza, che sono condivisi da altre Associazioni artistiche nel mondo, va specialmente ai bambini del popolo ucraino, i quali si trovano in un periodo negativamente incalzante."