di: Redazione - del 2022-12-10

Incendio ieri sera intorno circa in via Pirandello partanna. Le fiamme sono state scatenate da un frigorifero (probabile corto circuito)ed è stato subito circoscritto dai vigili del fuoco di Castelvetrano. Sul posto anche il 118 di Castelvetrano. L’appartamento, disposto su due piani, è stato invaso dal fumo. Non ci sono stati feriti.