Che cos'è un volano e qual è la sua funzione?

di: Luca Beni - del 2022-12-15

Che cos'è un volano? Il volano è un dispositivo meccanico utilizzato in un motore per immagazzinare energia e ridurre lo sforzo necessario per avviare il motore. Ciò si ottiene immagazzinando l'energia cinetica in una massa di metallo che viene mantenuta in rotazione dal moto del motore.

In che modo l'inerzia agisce su un volano e ne migliora le prestazioni?

Per comprendere meglio il funzionamento di un volano, dobbiamo prima capire cos'è l'inerzia.

In termini semplici, l'inerzia è la resistenza di un oggetto a cambiare il proprio stato di moto. Ciò significa che un oggetto in movimento rimarrà in movimento e un oggetto fermo rimarrà fermo.

Il volano sfrutta questa proprietà per immagazzinare energia cinetica. Quando il motore viene acceso, il volano inizia a ruotare e accumula energia cinetica. L'energia accumulata viene rilasciata quando il motore si ferma, facilitando il riavvio.

Questa è la funzione principale del volano, ma viene utilizzato anche per attenuare le vibrazioni del motore e ridurre la rumorosità. Ciò si ottiene immagazzinando l'energia cinetica anziché rilasciare tutta in una volta quando il motore si ferma. In questo modo si riduce l'impatto del motore in fase di arresto, riducendo così la rumorosità e le vibrazioni.

Perché e quando si deve sostituire il volano?

Ecco un argomento molto importante che ogni proprietario di auto dovrebbe conoscere: perché e quando si deve sostituire il volano?

Il volano è uno dei componenti più importanti di un veicolo, in quanto ha il compito di immagazzinare l'energia cinetica creata dal motore quando si rilascia l'acceleratore. Questa energia viene poi rilasciata quando il conducente accelera nuovamente, consentendo al veicolo di mantenere la velocità e di ridurre lo stress del motore.

Se il volano è danneggiato o usurato, il veicolo non sarà in grado di immagazzinare e rilasciare correttamente l'energia cinetica, con conseguente risposta lenta e difficile all'accelerazione. Inoltre, può causare una perdita di potenza e un aumento del consumo di carburante.

In generale, il volano dovrebbe essere sostituito ogni 30.000-50.000 chilometri, anche se ciò può variare a seconda del modello di veicolo. Pertanto, è importante che i proprietari dei veicoli consultino il manuale del proprio modello per conoscere le raccomandazioni specifiche per il proprio veicolo.

Inoltre, i proprietari devono prestare attenzione a qualsiasi segno che indichi la necessità di sostituire il volano. Questi segnali includono vibrazioni nel volano durante la guida, una risposta all'acceleratore lenta e difficoltosa, uno strano rumore durante l'accelerazione e una generale perdita di potenza.

Come sostituire correttamente il volano?

La sostituzione del volano può essere un compito scoraggiante per chi non ha esperienza meccanica. Tuttavia, grazie a un tutorial dettagliato, il processo è più semplice di quanto sembri. Ecco un tutorial passo passo su come sostituire il volano con facilità:

1. Innanzitutto, scollegare la batteria. Questo per evitare di danneggiare l'impianto elettrico durante il processo di sostituzione.

2. Svitare e rimuovere la guarnizione di plastica e l'adattatore dalla puleggia del volano. In questo modo si espone la puleggia.

3. Utilizzare una chiave inglese per svitare il dado dalla puleggia del volano.

4. Utilizzare una chiave per rimuovere il volano.

5. Installare il nuovo volano. Utilizzare una chiave per fissare il volano in posizione.

6. Installare la guarnizione di plastica e l'adattatore della puleggia sul volano.

7. Ricollegare la batteria.

E questo è quanto! Se si seguono i passaggi sopra descritti, la sostituzione del volano dovrebbe essere un'operazione semplice. In caso di dubbi, è possibile consultare un meccanico professionista per assicurarsi che la sostituzione venga effettuata correttamente.

Conclusione

Dopo aver studiato l'argomento, possiamo concludere che il volano è un dispositivo meccanico utilizzato nei motori per immagazzinare energia e la sua funzione è quella di favorire la fluidità di una trasmissione evitando brusche variazioni di accelerazione. Questo è particolarmente utile nei veicoli per migliorare la stabilità e la sicurezza del conducente.