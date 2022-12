del 2022-12-14

Incendio a Partanna questa sera in via Palermo. Ad essere avvolto dalle fiamme un appartamento appartenente ad un noto commerciante. Si sconoscono attualmente le cause dell’incendio. Le fiamme hanno riguardato l’ultimo piano dell’immobile distruggendo anche la cucina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco.