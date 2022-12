Castelvetrano, venerdì presentazione libro “10 anni di battute fotografiche” in P.zza Carlo d'Aragona e Tagliavia

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-14

“Il Progetto Battuta Fotografica, Monumentale e Paesaggistica del Club per L’Unesco di Castelvetrano Selinunte, sviluppato da un’idea dell’allora Presidente del Club Nicola Miceli con il contributo dei soci Irene Cimino, Maria Ciancimino, Giuseppe La Grassa e Vincenzo Agate, ha mirato a mettere “a fuoco”, attraverso i più svariati scatti, le particolarità di un territorio che, nonostante sia conosciuto, spesso non viene apprezzato per come merita.

Nel corso degli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2021, attraverso la realizzazione della “Battuta Fotografica, Monumentale e Paesaggistica”, è stato possibile fissare nella memoria visiva degli amatori e dei fruitori paesaggi, installazioni, monumenti e manufatti caratterizzanti un ampio territorio al fine di promozionarlo e valorizzarlo nei suoi aspetti più reconditi. Il territorio che va da Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, valle del Belice (Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale) ed in particolare quello dell’Area Archeologica Selinuntina (Sito Urbano e Cave di Cusa) è stato nei vari anni “riserva di caccia” dei fotoamatori.

Attraverso il genio fotografico dei fotoamatori, è stato possibile “catturare” elementi peculiari, Monumentali e Paesaggistici, caratterizzanti il nostro territorio atti a valorizzarlo nei suoi aspetti più reconditi e a conservare memoria di monumenti e opere d’arte che nel corso del tempo, per incuria e/o inedia dell’uomo, si deteriorano irreversibilmente.

Le “Battute” sono iniziate nel 2012 e si sono concluse con la X edizione nel 2021 dedicata a “Selinunte, uno Scenario Naturalistico Archeologico sul Mediterraneo”. Con la X edizione si è chiuso un lungo percorso che ha interessato un vasto territorio che comprende Mazara del Vallo (la “Casbah”, luogo di incontro tra popoli di lingua cultura e religioni diverse, la Riserva Naturale integrale di Lago Preola e Gorghi Tondi), Castelvetrano (la Città, Selinunte, la Riserva Naturale orientata della foce del Belice, Località Trinità di Delia, i Mulini sul Modione, i Bagli), Campobello di Mazara (Cave di Cusa, Torretta Granitola), Partanna (la Città, il Sito Preistorico di Contrada Stretto), Santa Ninfa (il Bosco di Contrada Finestrelle, la Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, il “Castello” di Rampinzeri), i Ruderi dei paesi terremotati (Poggioreale - il Borgo Fantasma e Gibellina - il Cretto di Burri) e Gibellina Nuova (Museo all’aperto).

Importante per la riuscita di tutte le edizioni è stata la collaborazione ricevuta dall’UIF (Unione Italiana Fotoamatori) cui va rivolto un particolare, doveroso e affettuoso, ringraziamento. L’UIF, oltre che partecipare a tutte le 10 edizioni, facendo confluire nei luoghi di interesse fotoamatori provenienti da tutta l’Isola, si è resa interprete di selezionare i migliori scatti con in quali sono stati prodotti dei video in dissolvenza che, assieme a quelli realizzati dal Club, sono stati oggetto di partecipate manifestazioni estive denominate “Degustazione di Scatti catturati durante la Battuta Fotografica”, nel corso delle quali venivano proiettati i filmati realizzati con foto in dissolvenza dei luoghi “battuti” per presentare i Tesori del territorio, gioielli monumentali e paesaggistici, che chi vive questi luoghi spesso non osserva e non apprezza abbastanza.

A ben guardare, una semplice «battura fotografica» è più di passeggiata all’aria aperta (di per sé già meritoria), ma è anche un modo per tutelare il patrimonio storico culturale. Infatti, la tutela di questi beni non si attua solamente attraverso interventi di tutela vera e propria, ma anche con contributi volti a farli conoscere al grande pubblico. Le dieci “Battute fotografiche” organizzate dal Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte, in linea con gli scopi statutari, hanno avuto lo scopo di riscoprire e valorizzare un interessante patrimonio (nel senso d’eredità trasmessaci alla quale riconosciamo un valore) storico-culturale che rischia di scomparire definitivamente, trasformandosi in semplice e folcloristica leggenda.

Per questa ragione, credo sia utile cercare di conservare e promuovere quello che attualmente resta della parte visibile e quindi concreta, e recuperare nella memoria quello che purtroppo, per incuria e disinteresse, è andato perduto. Monumenti, edifici, ruderi, ambienti paesaggistici costituiscono eloquenti testimoni di un nucleo irrinunciabile della nostra storia.

Questa pubblicazione, “10 Anni di Battute Fotografiche”, edita con finalità soprattutto didattiche, è corredata da foto, limitate nel numero per motivi editoriali, “catturate” durante le 10 “Battute Fotografiche”. Le foto, oltre a fornire immagini che mostrano elementi naturali (paesaggi, fauna, flora, ecc), e culturali (opere d’arte, monumenti antichi, architetture contemporanee, ecc), insistenti nel territorio interessato, mostrano anche paesaggi ed opere antropiche che, per via del degrado e delle attività antropiche, oggi non sono più esistenti.

Nel Volume gli scatti fotografici realizzati durante le 10 edizioni sono accompagnati da una sintetica relazione introduttiva sui luoghi e sui temi e, oltre la finalità conoscitiva, indicano possibili percorsi turistici.

Lo scopo primario della pubblicazione è quello di donare alle future generazioni uno scorcio di luoghi, storie, monumenti, che probabilmente non saranno più così come rappresentate nel “fermo immagine” di dieci anni di Battuta Fotografica. La pubblicazione sarà, infatti, distribuita a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio e a tutte le biblioteche dei comuni interessati, oltre alle biblioteche Regionali.

La valenza della pubblicazione, per i contenuti e la finalità, è stata riconosciuta dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che l’ha inserita fra le Iniziative Direttamente Promosse.

La Pro Loco Selinunte, di concerto con il Club per l’Unesco Castelvetrano Selinunte, nell’ambito delle proprie attività e competenze, che ritengono prioritario contribuire a diffondere una migliore conoscenza della storia dei luoghi, hanno condiviso la mia idea progettuale che un simile “Archivio”, raccolto in 10 anni di Battuta Fotografica, venisse racchiuso in una pubblicazione.

Nel corso del prossimo anno il libro sarà presentato con incontri nelle scuole del territorio interessato.”