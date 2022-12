Area 14 di Castelvetrano, lunedì 19 dalle ore 16.00 Show Cooking con la “Pancassata “ del Maestro Peppe Giuffrè.

di: Doriana Margiotta - del 2022-12-17

La cucina ormai è diventato il salotto di molti programmi televisivi e grazie a questa ondata di entusiasmo, ormai da qualche anno, sta coinvolgendo un pubblico vasto e trasversale, appassionando gente di età diverse ma con molta voglia di mettersi in gioco e sviluppare capacità culinarie nascoste. Ecco perché, anche lontano dai set delle TV, la cucina come spettacolo sta riscontrando un interesse crescente: vedere e carpire i segreti dello chef è un valore aggiunto che arricchisce quel percorso che si conclude con la degustazione di pietanze deliziose. Lo show cooking è un'occasione per vedere dal vivo quello che di solito è solo il "dietro le quinte" della preparazione di cibi particolari.

A rendere unica l’esperienza, il fatto che questi show culinari siano tenuti da chef qualificati, che danno la possibilità di interagire con loro, fare domande e assistere alla realizzazione “live” del piatto. Per noi siciliani, la tavola è quasi una questione sacra e tutto quello che ruota intorno al mondo della cucina fa parte di noi.

Potevamo, allora, non avere anche nel nostro territorio eventi di questo tipo? Un bellissimo appuntamento vi aspetta all’Area 14. Lunedì 19 dicembre 2022 dalle ore 16.00 in poi si terrà uno Show Cooking con il Maestro Peppe Giuffrè su un dolce particolarmente interessante del periodo natalizio il “Pancassata". Un’ invenzione del Maestro Peppe Giuffrè che ha riscosso già molto interesse da parte del pubblico di tutta Italia. Il Maestro Giuffrè durante lo Show Cooking svelerà i segreti di questo dolce, si potrà assistere in diretta allo Show e mettere le mani in pasta, diventando protagonisti dello show.

Il Pancassata del Maestro Peppe Giuffrè, abile cuciniere di origini trapanesi che ha fatto della cucina siciliana il proprio punto di riferimento, è una straordinaria rivisitazione “alla sicula” del panettone. Farcito con ricotta di pecora e gocce di cioccolato fondente e decorato, proprio come una sontuosa cassata siciliana, con glassa reale, cedri, mandarini e ciliegie candite. Perfetto connubio di sapori tra la morbidezza dell’impasto e la crema di ricotta e cioccolato. Sicuramente allo show cooking del Maestro Giuffrè non mancheranno le sorprese, e grazie al suo carisma e alla sua professionalità, trascorrerete un bellissimo pomeriggio. Un regalo di natale molto speciale e coinvolgente.