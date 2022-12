Successo per il "Premio Eugenio Scalfari" in ricordo di una delle più grandi firme del giornalismo italiano

di: Luigi Simanella - del 2022-12-19

Mercoledì 14 Dicembre u.s. alle ore 17,30 si è svolta, presso il “Teatro Traiano” di Civitavecchia, la 1^ edizione del “Premio Eugenio Scalfari - Città di Civitavecchia”. Il teatro pieno ha sancito l’ottima riuscita della manifestazione. Per me è stato un grande onore poter essere presente ad un tal evento coronato, peraltro, dai selfie che gentilmente mi hanno concesso di fare Ezio Mauro, Corrado Augias e Massimo Giannini, il gotha del giornalismo nazionale. La cerimonia ha voluto celebrare una delle più grandi firme del giornalismo italiano del XX secolo, Eugenio Scalfari, definito da Ezio Mauro “….un caposcuola ed un innovatore”.

Dacia Maraini, invece, si è così espressa: “Scalfari, è stato un grande intellettuale, ma anche un artista”. Di lui mi sembra doveroso ricordare che è stato uno dei fondatori del settimanale l’“Espresso” e il fondatore del quotidiano “La Repubblica”. Era nato proprio qui a Civitavecchia il 6 Aprile del 1924 e morto a Roma il 14 Luglio di quest’anno. Data che era solito festeggiare, poiché il 14 Luglio del 1789 avvenne a Parigi la “Presa della Bastiglia”, la prigione di stato simbolo dell’ancien régime.

I cittadini francesi, stanchi d’una monarchia oramai obsoleta, diedero il via alla famosa “Rivoluzione Francese” che destituì l’allora Re Luigi XVI a favore della repubblica, baluardo dell’educazione e della cultura scalfariana, socialista liberale e radicale, e degli ideali propri di quella rivoluzione storica: “Liberté, égalité, fraternité”. Alla cerimonia di premiazione erano presenti, oltre a diverse autorità militari ed alle due figlie di Scalfari, Enrica e Donata, il Sindaco della città di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che ha dato il benvenuto a tutti gli intervenuti, ed il Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

La giuria che ha scelto i nomi dei premiati era formata da: Ezio Mauro con la funzione di Presidente, Dacia Paola Maraini, Corrado Augias, Massimo Giannini (che ha raccontato di quando, lui e tutta la redazione di “Repubblica” della quale faceva parte, chiamavano Scalfari “Barbapapà”, sia perché lo consideravano come un padre sia per la barba considerata la più bella d’Italia), Concita De Gregorio, Nicola Porro, Curzio Maltese ed altri.

I premi sono andati a: Luciana Castellina, menzione speciale per il miglior articolo dopo la scomparsa di Scalfari (magistralmente letto da Corrado Augias); Antonella Anedda per la sezione “Poesie di donne”, in memoria di Biancamaria Frabotta, Francesca Mannocchi, premio “Miglior giornalista dell’anno” per la sezione giornalismo. Un commovente articolo scritto da quest’ultima è stato, più che letto, interpretato dal noto attore e regista civitavecchiese, Pino Quartullo, che ha tangibilmente emozionato tutti i presenti.

Una chicca, a conclusione della magnifica serata condotta impeccabilmente da Gino Saladini, è stata la lettura da parte di una delle figlie di Scalfari della poesia “Una finestra sul mare”, scritta dal padre per onorare la sua Civitavecchia e tratta dal libro di sue poesie “L’ora del blu" che così recita:

“Il mio primo ricordo è una finestra sul mare, il cesso sul balcone e la ringhiera di ferro,

le navi che partivano e arrivavano, il suono delle sirene del postale e i gabbiani che volavano maestosi e all’improvviso cadevano a picco sui pesci del mare.

Da quella finestra cominciò la mia vita, la mia memoria, la mia malinconia e anche il mio risentimento e la voglia di compensare non so quale torto subito”.