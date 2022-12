L’avv. Salvatore Accardo nuovo Presidente dell’Associazione “Avvocati Valle del Belice”

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-23

“L’Associazione “Avvocati Valle del Belice” ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Nata nei primi anni settanta, oltre ad avere quale scopo sostanziale quello di creare un’organizzazione unitaria degli Avvocati e dei Praticanti Avvocati del territorio Belicino, si propone di vigilare sull’osservanza dei principi deontologici che regolano l’esercizio dell’attività forense, di promuovere iniziative culturali e scientifiche e di indire corsi di preparazione professionali.

L’assemblea dell’Associazione per il biennio dicembre 2022 – dicembre 2024 ha designato, quali componenti del direttivo, l’Avv. Salvatore Accardo come Presidente, l’Avv. Sara Bonanno come Segretario, l’Avv. Vituccia Catania come Tesoriere, l’Avv. Giovanni Messina come Vicepresidente e gli l’Avv.ti Chiara Messina, Sara Pantaleo e Enzalba Signorello come Consiglieri.

In un momento storico caratterizzato da continue riforme procedurali, l’obiettivo del neo eletto direttivo dell’Associazione è quello di rilanciare gli incontri di formazione in presenza affinché l’avvocatura, attraverso un’attività di aggiornamento professionale ed un confronto diretto e costruttivo, possa acquisire nuove conoscenze utili al perfezionamento delle competenze professionali, sia in materie giuridiche che interdisciplinari.”