Castelvetrano, successo per Open day del Liceo Scientifico “Michele Cipolla”

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-23

“È tempo di grandi riflessioni. “Cosa farò da grande?” È ciò che i ragazzi di terza media si chiedono in questi giorni. Si tratta di un momento importante, in cui le famiglie e gli alunni dovranno scegliere quale indirizzo di studi intraprendere.

Brillante successo del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” per l’ormai tradizionale giornata dedicata all’Open day che si è svolto lunedì 19 Dicembre 2022.

Interesse rivolto tutto sugli allievi del Liceo che sono stati i veri protagonisti di questo open door, in cui si è voluto far conoscere attivamente il piano dell'offerta formativa dell'Istituto.

Laboratori scientifici, musicali, artistici, teatrali, linguistici, in cui genitori e studenti si sono intervallati nelle aule aperte e nei vari spazi dell'istituto, per la scoperta del nostro territorio, della cultura locale attraverso anche il confronto con altre culture.

Aria di festa e di collaborazione attiva, tra Dirigente, Docenti e Studenti per presentare al meglio i luoghi in cui quotidianamente lavorano tutti in un’unica direzione, per la crescita che non è solo scolastica, ma anche e soprattutto umana e personale, tesa alla valorizzazione dei singoli talenti, con la consapevolezza che un futuro sostenibile parte dal pensiero critico, dalla conoscenza e dall’amore per il territorio.

Gli alunni accompagnatori, con grande gioia, hanno guidato gli ospiti attraverso i diversi percorsi, dopo i saluti della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Tania Barresi, che ha manifestato vivo entusiasmo per le numerose persone presenti e per le magnifiche attività preparate dai docenti e dagli studenti.

Veri protagonisti dell’evento sono stati, come già detto, gli alunni, che si sono impegnati nella realizzazione di varie performances musicali, artistiche, teatrali, linguistiche e scientifiche.

Gli studenti si sono messi in gioco con determinazione e serietà e, accogliendo gli ospiti, hanno fatto trapelare il clima di forte collaborazione che ha coinvolto l’intera popolazione scolastica.

Grande cooperazione si è registrata anche nella realizzazione dei costumi e delle scenografie, attività che hanno rivelato e fatto conoscere talenti nascosti ma che hanno consentito lo sviluppo di competenze spendibili al di là delle pareti scolastiche.

L’organizzazione di un “Open day” è sicuramente uno dei momenti più impegnativi dell’anno scolastico. Si tratta di una giornata dedicata all’incontro della scuola con le famiglie dei futuri iscritti per la presentazione delle attività e delle opportunità che l’istituto offre, per conoscersi e per far respirare agli ospiti un momento di vita scolastica.

In realtà, la vera e la migliore presentazione della nostra scuola la facciamo quotidianamente, a partire da Settembre fino a Giugno, e non solo. La garanzia è rappresentata da tutti coloro che vivono e operano, ogni giorno, direttamente o indirettamente, nella Scuola: dalla Dirigente, dai Docenti che, con professionalità, serietà, passione, responsabilità ed assiduo impegno, promuovono la formazione integrale dei giovani; dal personale amministrativo, tecnico, ausiliario che, in varie forme, s’adopera con efficienza, attenzione e fattiva collaborazione nella complessa gestione del Liceo, dove c’è un ambiente sereno e accogliente, in grado di favorire una crescita armonica dal punto di vista umano e culturale, con il solo obiettivo comune e condiviso del benessere degli alunni.

Dove trovare la prova di tutto ciò? Proprio dai discenti, protagonisti al centro dell’attività educativo-didattica, dai loro sorrisi all’ingresso a scuola, dall’entusiasmo manifestato durante le attività proposte, dall’epilogo, a fine giornata, col rumoroso bisbiglio: “Arrivederci Prof.: a domani”.

Grande successo che, in definitiva, ha ricompensato le fatiche degli insegnanti, degli alunni e di tutto il personale del Liceo; fatiche e sacrifici che hanno portato anche ad un gran numero di iscrizione di nuovi alunni nella scuola.

Ad maiora semper.”