Marsala e Salemi, cumulo di pene. Due soggetti arrestati dai Carabinieri

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-12-28

"I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione alla carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala, un pregiudicato di 50 anni.

L’uomo deve scontare una pena di oltre 5 anni di carcere per alcuni furti commessi nel Comune di Paceco (TP) nel 2013.

A Marsala invece i Carabinieri della Stazione di San Filippo hanno arrestato un uomo di 47 anni, attualmente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, in quanto deve scontare 6 anni e mezzo di carcere per pene concorrenti così come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

Entrambi al termine delle formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria."