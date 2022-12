Salemi, ripristinata dopo oltre 10 anni l'illuminazione allo svincolo A29. La soddisfazione dei segretari Pd

del 2022-12-25

Dopo oltre dieci anni è stata finalmente ripristinata l'illuminazione dello svincolo autostradale di Salemi-Gibellina, sulla A29. Giusto un anno fa erano stati i segretari dei circoli del Pd di Salemi, Gibellina e Santa Ninfa (rispettivamente Giuseppe Gandolfo, Nino Plaia e Vincenzo Di Stefano), a chiedere un intervento risolutivo al direttore generale dell'Anas.

I dirigenti locali dem avevano evidenziato «la situazione di pericolo per il transito automobilistico a causa della mancata illuminazione e per il cattivo stato del manto stradale. La sicurezza - avevano sottolineato in una lettera inviata per conoscenza anche al prefetto di Trapani -, oltre che dalla prudenza e dal buon senso dei cittadini, dipende dallo stato di manutenzione delle infrastrutture utilizzate».

In precedenza era stato l'ex parlamentare regionale del Partito democratico Baldo Gucciardi a sollevare la questione, con un interrogazione all'allora assessore regionale alle Infrastutture. Dopo alcuni mesi dalla missiva, erano iniziati i lavori, che adesso si sono conclusi con il ripristino dell'illuminazione. I dirigenti del Pd non nascondono la soddisfazione per il risultato conseguito e si augurano adesso che quanto prima il medesimo intervento venga effettuato sui successivi svincoli fino a Mazara del Vallo