2022-12-28

È stato trovato morto all’interno di una vasca di accumulo delle acque in Contrada Baronia un 71enne gibellinese Rosario Oliveri di cui da giorni si erano perse le notizie. Non sono chiare le cause del decesso. Sul posto i Carabinieri di Gibellina, il 118 di Gibellina, i Vigili del Fuoco di Salemi e di Castelvetrano.