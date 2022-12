(FOTO) Successo di pubblico, risate ed emozioni ieri sera per la commedia "Spiritismo". Evento a scopo benefico in favore della Chiesa di S. Lucia

di: Redazione - del 2022-12-31

Successo di pubblico e auditorium della Ruggero Settimo sold out per la commedia siciliana “Spiritismo” di Vanni Pucci portata in scena dalla compagnia teatrale “Gli amici dell’Araba Fenice” con la regia di Elio Indelicato. A fare gli onori di casa la Dirigente Scolastica Prof. Maria Luisa Simanella che ha speso parole di elogio verso l’iniziativa teatrale con finalità benefica.

Con parte del ricavato della serata, infatti, alla presenza di un emozionato Don Elkin, parroco della Chiesa di Santa Lucia, e di Rosy Costa e di Daniela Cudia, è stato donato, con il supporto di Energia Italia di Giambattista Quinci, un condizionatore d’aria e una stampante grazie al supporto di Area 14 nella persona di Massimo Patti. Sul palco è intervenuto anche il Sindaco Enzo Alfano che ha avuto parole di elogio verso la compagnia teatrale e che ha ricordato Maria Amatuzzo, la giovane donna uccisa la Vigilia di Natale, condannando il gesto e auspicando che fatti gravissimi come il femminicidio di recente verificatosi non si ripetano più.

Il lavoro teatrale è stato coordinato dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina con il patrocinio gratuito del Comune di Castelvetrano.

Gli sponsor della serata sono stati: Tantaro Energy, Energia Italia, Tre Erre Sager, Movimento Cristiano Lavoratori, Pinuccia abbigliamento, Caseificio Sacco, RCV Radio Network, Profilsud.

Gli attori della commedia, applauditi a lungo dal pubblico al termine della commedia, sono stati : Responsabili Controllo Sanitario: Giovanna Vienna e Annalisa Sciabica

Crocifissa: Brigida Signorello

Carmela: Lory Fontana

Pasqua di Natale: Ninetta Pulaneo

Oliandolo: Enrico Leggio

Carnezziere: Ciccio Bascio

Ninuzzo: Salvatore Bascio

Gnazina: Denise Sammartano

Don Saru: Salvatore Graffeo

Mastru Paulu: Sergio Signorello

Grazia: Mimma Monachella.

Suggeritrice della serata è stata Sofia Mangione.

La conduzione della serata è stata brillantemente svolta da Federico Indelicato e Doriana Margiotta.