Castelvetrano, questa sera andrà in scena l’esilarante commedia dialettale “Spiritismo”

di: Redazione - del 2022-12-30

Tutto pronto per lo spettacolo di questa sera alle 21 per la commedia siciliana “Spiritismo” che tanto successo ha riscosso la scorsa estate al Parco Archeologico di Selinunte. Questa volta, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Prof. Maria Luisa Simanella, il lavoro teatrale si svolgerà presso l’auditorium della scuola elementare Ruggero Settimo, concesso anche perchè gli attori della compagnia teatrale “Gli amici dell’Araba Fenice” devolveranno parte dell’incasso in beneficenza così come qualche anno fa, quando gli stessi attori consegnarono una busta con il ricavato della vendita dei biglietti a Don Meli in occasione di un lavoro teatrale che fu realizzato direttamente all’interno dei locali della Chiesa di Santa Lucia.

“Mimma Monachella, Sergio Signorello, Salvatore Graffeo e tuti gli altri attori - ha dichiarato il regista Elio Indelicato - sono felicissimi di potere recitare ancora una volta per fini benefici e ringraziamo la Dirigente scolastica per la disponibilità”.

Il lavoro teatrale è coordinato dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina con il patrocinio gratuito del Comune di Castelvetrano.

I biglietti sono in vendita presso la Cartolibreria Ugo Dolce.

Per info 330 / 85 29 63

Gli sponsor della serata saranno: D: Tantaro Energy, Energia Italia, Tre Erre Sager, Movimento Cristiano Lavoratori, Pinuccia abbigliamento, Caseificio Sacco, RCV Radio Network, Profilsud.