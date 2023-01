Tentata violenza sessuale ai danni di una 25enne. Rinvio a giudizio per santaninfese 40enne

del 2023-01-05

All’udienza preliminare del 22.12.2022 il Dott. Cucinella, in funzione di GUP del Tribunale di Sciacca, ha disposto il rinvio a giudizio di D.S. G., quarantenne di S.Ninfa con l’imputazione di tentata violenza sessuale ai danni della venticinquenne di A.G.

Il fatti sarebbero stasi commessi nel piccolo centro della Valle del Belice nel novembre del 2021 allorquando l’imputato avrebbe provato a compiere atti sessuali ai danni della ragazza, atti che non si sarebbero realizzati per la pronta reazione della stessa giovane.

All’imputato, inoltre, viene contestata la recidiva reiterata specifica. ​Si annota come allo stato l’uomo sia sottoposta al regime della libertà vigilata presso una struttura sanitaria e come nel corso nel processo si dovrà anche accertare se lo stesso all’epoca dei fatti era in grado di intendere e volere, atteso che sono merse (tramite una perizia disposta dal PM) criticità sulla condizione mentale dell’imputato (che depongono a favore di una declaratoria di incapacità) ma anche sulla pericolosità sociale dello stesso (che dovrebbero imporre le c.d. misure di sicurezza).

A rappresentare la persona offesa, costituita parte civile nel procedimento, l’Avv. Bianco Maria, del Foro di Marsala, la quale ha dichiarato: ​“Esprimiamo soddisfazione per il rinvio a giudizio ma soprattutto per la condotta della persona offesa che denunciando immediatamente i fatti dimostrando coraggio nonostante la giovane età. Grazie a tale comportamento ha potenzialmente evitato che le condotte oggetto della denuncia potessero ripetersi ai danni di altre ragazze. Per questo invito pubblicamente tutte le donne oggetto di qualsiasi forma di violenza di contattare le forze dell’ordine, un avvocato o dei Centri Antiviolenza. In ogni caso di confidarsi con qualcuno”. ​Il processo è fissato per il 15.02.2023 dinnanzi al Tribunale di Sciacca in Composizione Collegiale.

Nella Foto l’Avv. Bianco Maria