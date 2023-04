La7 sospende "Non è l'arena" di Giletti. Da domenica la trasmissione non andrà più in onda

del 2023-04-13

Sospeso il programma "L'Arena di Giletti" in onda ogni domenica su La7. L'emittente di Cairo ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che "da domenica prossima non sarà in onda». L’emittente ha poi ringraziato il giornalista e conduttore al timone del programma di successo. Non si esclude che lo stop sia dovuto ad un passaggio in Rai dello stesso giornalista romano