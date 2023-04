Tre Aziende di Castelvetrano protagoniste al “Very Slow - Outdoor Tours” il 15 e 16 Aprile a Castel San Pietro Terme

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-17

Terminata l’edizione 2023 di Very Slow Outdoor Tours. È stato un weekend tutto da gustare e da vivere con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica, quello che ha animato la città slow di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.

Il programma ufficiale ha visto oltre una ventina di coinvolgenti iniziative, compresi alcuni “anticipi” e “posticipi”.

Nelle due giornate di sabato 15 e domenica 16, il centro storico della cittadina letteralmente “invaso” dagli stand della Fiera Very Slow con le eccellenze gastronomiche e artigianali delle Città Slow italiane e delle Città dell’Olio, del Borgo dei Sapori con le tipicità agroalimentari italiane, della Piazza dell’Agricoltura con i prodotti agricoli a km zero e “I grandi Mieli d’Italia e le eccellenze castellane” presso lo stand dell’Osservatorio Nazionale Miele. Per la prima volta presenti all’evento tre Aziende di Castelvetrano a rappresentare la nostra Città dell’Olio: “Azienda Agricola Turnaturi Carmela con l’Olio Sette Templi, Oru Virdi di Torrente Daniele Salvatore e No.Bel di Antonio Montalbano che con le loro eccellenze gastronomiche sono state protagoniste di “Very Slow” in terra Emiliana.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione, Sabato 16 Aprile, con il taglio del nastro da parte del Vicesindaco Andrea Bondi, alla presenza del Presidente Michele Sonnessa e Direttore Antonio Balenzano dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, della Presidente della Proloco di Castel San Pietro Terme Raimonda Raggi e da altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e altre autorità della Città Metropolitana di Bologna.