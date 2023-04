Partanna, blitz dei Nas in una comunità per anziani. Cibo scaduto e numero ospiti superiore al consentito

del 2023-04-22

I militari del NAS, con il supporto della locale Stazione Carabinieri, hanno eseguito dei controlli su alcune case di riposo per anziani. In una struttura sita a Partanna, i Carabinieri hanno riscontrato alcune irregolarità e hanno dovuto adottare provvedimenti sanzionare i responsabili al fine di migliorare le condizioni di vita del personale ospitato.

In particolare, i Carabinieri specialisti del NAS hanno sequestrato amministrativamente circa 135 confezioni di alimenti vari, scaduti di validità, del valore complessivo di circa 1000 euro, tenuti quindi in violazione alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

I Carabinieri hanno anche riscontrato che la struttura ospitava due persone in più di quelle consentite e hanno comminato al titolare anche una sanzione di 3000 euro. Analoghi controlli verranno posti in essere in altre strutture ricettive della Provincia per garantire le massime forme di tutela per i cittadini ospiti di tali centri.