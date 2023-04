(VIDEO) Intervista al candidato Sindaco di Partanna Zinnanti: "La mia candidatura frutto di dialogo interno"

di: Redazione - del 2023-04-20

Oggi ai nostri microfoni abbiamo intervistato Antonino Zinnanti, Assessore e Vicesindaco del Comune di Partanna, ora candidato a Sindaco per le Amministrative del 28 e 29 Maggio 2023.

Dopo un dialogo costruttivo con Angelo Bulgarello e Massimo Cangemi, si è deciso di puntare su di lui con l'appoggio dell'On. Nicola Catania.

"Devo dire che la mia esperienza all'interno di questa Amministrazione dura da 10 anni, dove per 5 anni ho avuto la delega da Vicesindaco e poi gli altri 5 anni che ancora oggi mi vedono Assessore del Comune di Partanna. Non c'è stato nessun ballottaggio - ci ha raccontato Zinnanti - ma soltanto un modo schietto, chiaro e trasparente di confronto tra tre persone che avevano dato la disponibilità alla candidatura.

In una riunione, quindi - ha continuato l'Assessore - , con tutti i consiglieri di maggioranza, l'attuale Sindaco ha chiesto chi volesse dare la propria disponibilità. Siamo stati in tre, ma potevamo essere anche in 5, in 6 o in 2. Ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati per poter lavorare sempre in sinergia e alla fine - ha concluso Antonino Zinnanti - i due hanno fatto un passo indietro verso di me, concordando la loro disponibilità nel fare questo per la mia candidatura".

Per scoprire di più, guarda la videointervista.