Carnevale di Sciacca, al via le prevendite per l’evento in programma 20, 21, 27 e 28 Maggio

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-24

È cominciata la prevendita dei biglietti per assistere al prossimo Carnevale di Sciacca in programma il 20 e 21 e il 27 e 28 Maggio. Basta collegarsi alla biglietteria on line Ticketzeta.it ( https://bit.ly/Ticket_Sciacca ), per acquistare comodamente da casa i biglietti che più corrispondono alle diverse esigenze personali.

Diversa la situazione per i residenti a Sciacca. Per loro sono state previste delle agevolazioni.

Per i residenti nel circuito della sfilata e identificata come Zona Rossa, è stato previsto un ingresso gratuito dietro esibizione del documento di riconoscimento valido direttamente ai varchi.

Per i residenti a Sciacca fuori dal circuito della sfilata (Zona Gialla) è stato previsto un ingresso ridotto con esibizione del documento di riconoscimento valido direttamente ai varchi.

I residenti a Sciacca potranno acquistare il biglietto agevolato a partire dal 26 Aprile prossimo nei seguenti punti vendita:

1) Tabaccheria Cottone Nicola, via De Gasperi 79;

2) Gulliver Travel, corso Vittorio Emanuele 9/A;

3) Tabacchi Angela Venezia, piazza Carmine,6;

4) Winner Bar Ciancimino Antonino, via De Gasperi 166/168;

5) Tabacchi Simone Vullo, corso Vittorio Emanuele,152;

6) Tabacchi Diecidue Vincenzo, via Mazzini 123;

7) Tabacchi Santangelo Vincenzo, via Verona 19/A;

8) Tabacchi Fratelli Cacace, lungomare Cristoforo Colombo 13;

9) Tabacchi Coco, corso Accursio Miraglia 48;

10) Agenzia Le Muse, piazza Marconi 1;

11) Tabaccheria Marina Giuseppe, via Licata 226.

Il costo del biglietto è stato differenziato:

Un giorno singolo costerà € 4,00 + un euro di diritto di prevendita;

Abbonamento 1 Week End € 7,00 + due euro di diritto di prevendita;

Abbonamento 2 Week End € 10,00 + due euro di diritto di prevendita.

Va evidenziato che nei giorni delle sfilate i biglietti ridotti non sono acquistabili.

Per tutti i non residenti che dovranno acquistare il biglietto on line:

Un giorno singolo costerà € 6,00 + un euro di diritto di prevendita;

Abbonamento 1 Week End € 10,00 + due euro di diritto di prevendita;

Abbonamento 2 Week End € 17,00 + 3 euro di diritto di prevendita.

Inoltre entro fine mese verrà istituito l'ufficio Pass per gli esercenti commerciali che si trovano all’interno dell’area della sfilata (Zona Rossa) cui sarà garantito parimenti l'ingresso gratuito.

I bambini al di sotto del metro e 20 e i disabili gravi con i relativi accompagnatori potranno entrare gratuitamente.

Per chiarimenti sulla vendita dei biglietti sarà possibile chiamare o scrivere su Whatsapp al numero 327 4028733.