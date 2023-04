Sabato a Salemi manifestazione dedicata al patrimonio storico e sviluppo turistico del territorio

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-27

Sabato 29 Aprile 2023 alle ore 17,30, presso i locali del castello di Salemi, si svolgerà il convegno di studi dal titolo "Conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico della città di Salemi e sviluppo turistico del territorio".

La manifestazione, organizzata dall'Associazione "Futuro", in collaborazione con il Gruppo Archeologico Xaipe ed il Comune di Salemi, ha l'obiettivo di favorire la conoscenza approfondita delle risorse culturali, storico-artistiche ed archeologiche della città di Salemi.

Tale approfondimento, curato da specialisti del settore, si propone l'obiettivo di mostrare alla cittadinanza tutte le meravigliose risorse presenti sul territorio che, in una prospettiva futura, possono essere utilizzate come mete per mettere in moto il volano turistico della cittadina belicina, famosa per essere stata proclamata simbolicamente, per un giorno da Giuseppe Garibaldi, prima Capitale d'Italia durante la famosa spedizione dei Mille, avvenuta nel 1860.

Il convegno sarà aperto con un saluto da parte delle autorità presenti e, successivamente, ci saranno i seguenti interventi: modererà il Presidente dell'Associazione "Futuro" Francesco Giuseppe Crimi; a seguire il Direttore del Gruppo Archeologico Xaipe di Salemi, Prof. Leonardo Lombardo, che farà un intervento sul sito protostorico, rinvenuto su Monte Polizzo; Antonino Filippi, Ispettore onorario del Parco Archeologico di Segesta, farà un intervento sul sito preistorico di Mokarta, illustrandone le sue particolari peculiarità; verrà dato spazio anche ad Antonio Arimondi, l'archeologo che ha avuto la fortuna di portare alla luce lo scheletro della fanciulla rinvenuta sotto la capanna n°1 di Mokarta.

Sarà poi la volta dell'archeologa Maria Carmela Spagnolo, che illustrerà la sua ricerca effettuata nel temitorio di Salemi, la quale riguarderà il periodo romano-tardo imperiale e bizantino, con un approfondimento inerente il sito Paleocristiano della Basilica di San Miceli. La Presidente dell'Associazione Liber...i, Lucrezia Loiacono, illustrerà il grande valore artistico delle opere che si trovano all'interno delle chiese di Salemi.

Concluderanno gli interventi Ferdinando Maurici, soprintendente del mare, con un intervento sul castello normanno-svevo di Salemi, e Alberto Scuderi, Direttore Regionale dei Gruppi Archeologici d'Italia, con un intervento riguardante l'importanza del volontariato sulla valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali presenti su tutto il territorio nazionale.

Il tutto con la preziosa e significativa presenza dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato, oltre che del Deputato Regionale On. Nicola Catania e del Senatore della Repubblica Raoul Russo.

Fra gli obiettivi della seguente conferenza troviamo, in primo luogo, l'importanza della conoscenza di queste risorse presenti nel territorio salemitano.

Siamo tutti d'accordo nel ritenere che soltanto un adeguato approfondimento dei beni culturali di Salemi possa portare ad una loro tutela finalizzata e ad un'adeguata valorizzazione. Solo favorendo un'opportuna conoscenza si possono evitare atti di vandalismo che, purtroppo, spesso colpiscono le nostre risorse culturali.

Il passo successivo alla conoscenza sarà la valorizzazione, che, per risultare più efficiente ed efficace, dovrà essere coadiuvata dagli enti preposti in sinergia con le Associazioni di volontariato culturali ed ambientali. Dopo aver fatto questo importantissimo passo finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione, si dovrà riflettere su come fare un'adeguata accoglienza dei visitatori, dal momento che è proprio sull'accoglienza dei visitatori che si gioca la partita del successo turistico di un luogo rispetto ad un altro.

Una volta compiuti tutti questi passaggi, basta soltanto fare una programmazione turistica a breve e a lungo termine, coinvolgendo principalmente tutte le professioni turistiche, dalla guida, passando per le agenzie turistiche, fino al coinvolgimento dei tour operators che, per chi non lo sapesse, sono quelli che riescono a spostare enormi quantità di persone e che, già per loro caratteristica professionale, sono abituati a lavorare attraverso programmazioni a lungo termine.

Da quanto detto, emerge che la città di Salemi, grazie alle numerose risorse culturali presenti nel proprio territorio, potrebbe candidarsi tranquillamente a diventare una città turistica come o meglio di tante altre. Bisogna però in primo luogo crederci, approfondire le conoscenze e affidarsi a professionisti del settore, come è giusto che sia.

A tal proposito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire le numerose risorse turistiche che la città di Salemi è in condizione di offrire alle più disparate tipologie di persone, le quali ogni anno scelgono l'offerta turistica siciliana.