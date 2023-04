Castelvetrano, concluso da Co.Tu.Le Vi percorso contro bullismo e cyberbullismo all'ISS "G.B. Ferrigno-Accardi"

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-27

Si è appena concluso il percorso contro il bullismo e il cyberbullismo portato avanti dai professionisti volontari dello sportello Co.Tu.Le. Vi di Castelvetrano presso l'Istituto Statale d'Istruzione Tecnica e Professionale "Giovan Battista Ferrigno - V. Accardi".

Il progetto ha coinvolto tutte le classi prime dell'Istituto, circa 80 alunni, impegnati in un ciclo di incontri durante i quali, partendo dal respiro e dalla consapevolezza del proprio corpo, si è passati a parlare di emozioni, confini, cause, conseguenze e responsabilità.

Le tematiche in oggetto sono state affrontate con un approccio prevalentemente maieutico.

Otto incontri per ogni classe, un percorso spalmato in più mesi per dare la possibilità di accogliere e metabolizzare e soprattutto per conoscersi e stabilire un clima di fiducia tra questi ragazzi e l'Associazione Co.Tu.Le. Vi, con cui la scuola ha firmato un protocollo d'intesa.

Piccoli ma significativi passi per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza.