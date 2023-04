Castelvetrano, venerdì 28 Aprile presentazione volume di G.B. Ferrigno “Letteratura e Bibliografia di Selinunte”

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-26

Il 9 Aprile 2014 il Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte presentava la seconda edizione dell’opera “Guida di Selinunte”, di Giovan Battista Ferrigno, riveduta ed ampliata con appunti autografi dallo stesso autore, ma inedita (databile 1950).

La prima edizione, innovativa per l’epoca, pubblicata nel 1933, stampata dalla Scuola Tipografica R. Ospizio di Beneficenza di Palermo, a cura del Municipio di Castelvetrano, quando ancora non si avevano a disposizione guide sul sito, ebbe subito successo ed è rimasta, negli anni, notevole fonte di informazione per gli studiosi.

Il Ferrigno, che aveva in animo una riedizione, per oltre 15 anni redisse note ed integrazioni e raccolse una miriade di informazioni di ogni tipo: notizie storiche, archeologiche, topografiche, cronachistiche, a volte scritte come annotazioni a margine di una copia della prima edizione, a volte in fogli manoscritti, incollati o inframezzati al testo, dattiloscritti.

L’aggiungersi di altre decine di pubblicazioni da inserire in bibliografia indusse Ferrigno ad estrapolare l’ormai enorme apparato bibliografico dalla possibile nuova pubblicazione, per cui il progetto editoriale completo, da lui pensato, consisteva in una nuova edizione della Guida e in un secondo volume che avrebbe dovuto aver titolo “Letteratura e bibliografia di Selinunte”.

Dopo qualche anno dalla pubblicazione da parte del Club per L’Unesco di Castelvetrano Selinunte dell’inedito II° Edizione della “Guida di Selinunte” di G.B. Ferrigno (9 Aprile 2014), grazie al prezioso lavoro di trascrizione e revisione degli appunti dello stesso Autore, a cura dei soci del Club G.L. Bonanno-E. Miceli-I. Barresi-D.Giancontieri, finalmente si completa l’opera per come pensata dall’insigne storico castelvetranese.

L’opera completa composta da due volumi, il I° vol. (II° edizione della “Giuda di Selinunte”) e il II° vol. (“Letteratura e bibliografia di Selinunte”), “fotografa” la situazione di Selinunte dal punto di vista archeologico (I vol.) e bibliografico (II vol.), fino all’anno in cui Ferrigno vi pose mano, presumibilmente nel 1949.

Il Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte, con il contributo dato, con la trascrizione e la revisione degli appunti dello stesso Autore, per la definizione del testo oggetto della pubblicazione, inserito nelle attività Unescane per la diffusione della cultura, ha voluto restituire a Castelvetrano e alla Sicilia una testimonianza, utile per il recupero della nostra memoria storica, per la Sicilia in generale e per Selinunte in particolare.

La pubblicazione in questione, edita dalla tipografia Lithos, “Letteratura e bibliografia di Selinunte”, a sua volta, è diviso in due parti: la prima, dopo una breve introduzione storica, consiste in un’antologia di brani, soprattutto letterari, su Selinunte; la seconda in un elenco bibliografico di oltre 300 opere (storiche e archeologiche) dedicate a Selinunte.

Il volume verrà presentato venerdì 28 Aprile 2023 ore 17.00 presso l’aula magna del Liceo Classico “G. Pantaleo”.