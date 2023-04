“Lo sviluppo del Metaverso da Partanna tra opportunità di lavoro per i giovani e crescita del territorio”. Intervista a Luca Salvemini (Italian Hotel Group)

di: Redazione - del 2023-04-29

Il metaverso a Partanna potrebbe essere una opportunità economica grazie a dei ricercatori che ogni anno in remoto potrebbero lavorare proprio dalla città belicina sviluppando il futuro del web e del metaverso anche attraverso personale giovane locale da qualificare attraverso specifici corsi di apprendimento.

Di questo e tanto altro si è parlato ieri a Partanna durante un convegno tenutosi presso la struttura del G 55 organizzato dall’assessore Antonino Zinnanti e al quale ha preso parte anche a Luca Salvemini presidente del gruppo Italian hotel group (HG) che è il primo gruppo a offrire una reale esperienza delle proprie strutture alberghiere vivibile dai loro partner e dai loro buyer nel metaverso.

“HG ha realizzato la propria applicazione con Olimaint - ha dichiarato Luca Salvemini - che ha sviluppato una tecnologia proprietaria, chiamata VRO, che permette la fruizione attraverso qualsiasi tipo di device – smart TV, telefono cellulare, computer, visore, occhiali AR – purché sia connesso a Internet e dotato di una strumentazione ottica di visione dell’immagine riprodotta.

Il settore del travel dell’ospitalità si presta perfettamente ad essere uno dei principali attori di questa nuova tecnologia grazie alla possibilità di poter far vivere l’esperienza all’utente ancor prima che la provi realmente”.

“Per Partanna - ha concluso Salvemini -si prospetta una importante opportunità in termini di presenze occupazionali per giovani locali che verrebbero impiegati in dei percorsi di alta formazione di natura informatica nonché per il settore ricettivo che potrebbe contare su un elevato numero di ricercatori che si baseranno proprio a Partanna”.