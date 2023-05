Al via il rifacimento del manto stradale in alcune strade urbane di Partanna. Lavori per 350 mila euro

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-08

Si è conclusa la procedura per i lavori relativi alla ripavimentazione delle strade urbane. L’iter, a seguito di un elaborato percorso, ha visto l’Amministrazione comunale impegnata da prima nel reperimento delle somme necessarie a partire dallo scorso anno; successivamente le stesse somme sono state inserite nell’assestamento di bilancio del mese di Novembre 2022 votato dal Consiglio Comunale a maggioranza.

La procedura di gara di appalto iniziata nel Dicembre 2022, si è conclusa solo l’8 Maggio scorso con il verbale di consegna dei lavori. L'importo complessivo della gara ammonta a 350.000 mila euro. La ditta vincitrice dell’appalto - l’impresa individuale Rizzo Angela, con sede a Partinico - finalmente da domani potrà procedere all’inizio dei lavori di rifacimento delle seguenti strade:

- via Selinunte (da bivio Cappuccini a incrocio Via Normanni)

- via dei Campi (da Via Zagato a Via Selinunte)

- via Arlecchino (da via Scimonelli a via Marsala)

- via Normanni (tutta) (da via Selinunte a via San Rocco)

- Piazza Aldo Moro (per intero)

- via Marcato (da Piazza Aldo Moro a Via Sicilia, incrocio compreso)

- via P.S. Mattarella (da piazza Aldo Moro a Via Sanfilippo, incrocio compreso)

- via Alcide De Gasperi (da Piazza Aldo Moro e fino a incrocio Residenza San Pio)

- via Crispi (mezza carreggiata da via Sicilia a Via Palermo)

- Largo Pio La Torre (tratto di rappezzatura lungo sede centrale dissestata)

- via Venezia (da via Palermo a Via Milano)

- via Napoli (tratti alternati da via Milano a via Regina Elena)

- via Dalmazia (rappezzi vari di pavimentazione dissestata)

- via della Libera (rappezzi vari di pavimentazione dissestata)

- Incrocio Via Rocco Parisi Asaro con Via Taormina (Panoramica)

- via Rocco Parisi Asaro (rappezzi da incrocio via Taormina fino a incrocio con via Giovanni Paolo II°)

- via Antonello Da Messina (tratto da Via B. Croce a Via L. Da Vinci)

- via Coponnetto (tratti da via San Biagio a SS 188)

- Tratto Via B.M. La Grutta/Rotonda

- via Luigi Capuana (lato retrostante alloggi popolari a schiera di viale Gramsci)

- via Franco Caracci (tratto da via Turati a Rotonda Via XV Gennaio).

L’elenco delle suddette strade sarà opportunamente ampliato anche a seguito di puntuali verifiche da parte dell’Ufficio Manutenzione diretto dal geometra Salvatore Bonura. L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi derivati dall’esecuzione dei lavori.