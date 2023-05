Gli studenti della Pardo vincitori del Concorso “Testimoni dei diritti” ricevuti a Roma per la premiazione

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-09

L’I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano, diretto dalla prof.ssa Anna Vania Stallone, è sempre pronto a farsi promotore di iniziative dalla forte valenza formativa, assicurando così esperienze significative agli alunni e alle famiglie che sono parte della comunità scolastica.

È in quest’ottica che l’Istituto ha aderito al Progetto-Concorso “Testimoni dei Diritti”, rivolto alle classi prime e seconde delle Scuole Secondarie di I Grado, promosso dal Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola, svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Dal 2008 l’iniziativa si propone di far cogliere ai ragazzi l’importanza dei diritti umani attraverso una riflessione comune sulla Dichiarazione Universale approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

In particolare, l’intento perseguito è quello di stimolare gli studenti ad approfondire il tema e i princìpi di uno degli articoli della Dichiarazione, verificarne l’attuazione nel proprio territorio e formulare eventuali proposte volte ad assicurarne il rispetto. Allo stesso tempo il progetto intende incentivare il dialogo a distanza, attraverso i canali informatici, tra le scuole e il Senato della Repubblica, in particolare per mezzo del sito www.senatoragazzi.it .

Il 5 Maggio gli alunni dell’attuale 2^A, vincitori del suddetto Concorso nell’a.s. 2021-2022, sono stati ricevuti a Palazzo Madama per la cerimonia di premiazione che ha coronato un percorso formativo ricco e articolato, iniziato nel mese di Ottobre e terminato ad Aprile.

I ragazzi hanno attribuito al progetto il titolo “Navigare in rete senza naufragare”: dopo avere analizzato gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani gli alunni si sono concentrati sull’art. 12 secondo cui: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

Gli alunni hanno seguito l’evoluzione del concetto di privacy dalle origini all’era digitale; dalle riflessioni emerse è nato il desiderio di fare qualcosa per rendere la rete un luogo sicuro per le nuove generazioni. Le congratulazioni dell’I.C. Capuana-Pardo vanno a tutti gli alunni della 2^A per il successo ottenuto; un plauso va alla prof.ssa Ginetta Risalvato che ha coordinato il lavoro realizzato per il Concorso e un sentito ringraziamento alla vicepreside Daria Calderone e alla preside Anna Vania Stallone, che hanno accompagnato i nostri ragazzi alla cerimonia in Senato.