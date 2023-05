Il Comune di Castelvetrano presente a Trapani al meeting per le strategie territoriali West Sicily 2034

di: Redazione - del 2023-05-12

Il Comune di Castelvetrano venerdì scorso ha partecipato a Trapani, presso il Collegio San Rocco, al meeting per le strategie territoriali West Sicily 2034.

Per il Comune di Castelvetrano era presente l'Assessore al Turismo Giusy Cavarretta, la quale ha così commentato:

"È partIto un percorso che ha l'obiettivo di consegnare ai cittadini di domani metodi e strumenti innovativi di pianificazione e gestione dell'intero territorio della Provincia di Trapani. I focus sono quelli di osservare per comprendere i bisogni del territorio e le relative risorse da mettere in campo e orientare la condivisione di una visione comune di sviluppo sostenibile che orienti le azioni positive di istituzioni imprese enti e di tutti coloro che vivono e operano nel territorio della Provincia di Trapani. Pertanto, sarà importante governare attraverso una rete istituzionale che avrà l'ambizioso compito di guidare questa visione strategica, e gettare le fondamenta che parta da progetti pilota che possano trasformare la Mission in elementi concreti".