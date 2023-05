(FOTO) Sciacca, scontro frontale sulla statale 115. Muore una donna di Salaparuta. Sul posto il 118

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2023-05-12

(ph. Il Futuro dipende da Te)

Si è verificato ieri sera, intorno alle 22,30, l'incidente lungo la statale 115, alle porte di Sciacca, che è stato fatale per una donna, diretta a bordo della Opel a Salaparuta, dove abitava ed era nata. Si chiamava Domenica Di Gregorio, 56enne, insegnante e mamma del giocatore della Folgore Francesco Cascio.

Coinvolte due auto, una Jeep Renegade e un'Opel Corsa, e pare ce ne sia una terza. Per cause ancora da accertare, la donna che ha perso la vita si trovava nella parte posteriore dell'Opel, mentre davanti si trovavano la figlia ed un'altra parente, quest'ultima alla guida del veicolo, e sono state ricoverate per delle ferite rispettivamente a Sciacca e a Palermo.

Il conducente della Jeep Renegade, G.C., 33enne di Partanna, anch'esso ferito, è stato trasportato vicino l'Ospedale di Sciacca per una serie di ferite e contusioni varie, ma non è in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro.