Spettacolo e tradizione ieri per le vie di Castelvetrano in occasione della 21esima edizione del Corteo storico di Santa Rita

2023-05-15

Si è svolta ieri per le vie di Castelvetrano la 21esima edizione del Corteo Storico di Santa Rita. Spettacolo e tradizione di livello grazie ai figuranti impeccabili con i loro abiti storici.

Il sontuoso Corteo Storico racchiude nel suo seno le forme di religiosità globale con la figura di Santa Rita, sempre attuale, essendo la Santa più venerata al mondo, e quelle della più profonda tradizione italiana che nasce nel medioevo con le “laude drammatiche” le precorritrici delle sacre rappresentazioni itineranti.

Il Corteo Storico rappresenta i momenti più significativi della vita della “Santa degli Impossibili” attraverso otto quadri viventi che sfilano per le vie della città di Castelvetrano con ricercata solennità, complice anche la magniloquenza dei costumi, fedeli riproduzioni degli abiti dell’epoca (S. Rita bambina e suoi genitori - Scalinata della Stazione; sposalizio di Santa Rita – p.za Nino Bixio; uccisione del marito Paolo – p.za Regina Margherita; S. Rita vedova e i due figli, l’ingresso miracoloso in monastero e i tre santi protettori, la stimmatizzatone, il miracolo dell’orto e la morte di S. Rita – nel Sistema delle Piazze).

La Sfilata, rigorosamente in costumi d’epoca quattrocentesca, ha messo in scena una animatissima festa che ha coinvolto sbandieratori, tamburini e musici medievali, rappresentanti della nobiltà, centinaia di figuranti in costume.