del 2023-05-12

In foto: Li Vigni

Continua la campagna elettorale a Partanna in vista delle elezioni amministrative in programma il 28 e 29 Maggio. È in programma domenica 14 alle ore 20 in Piazza Falcone-Borsellino ("la villa") il comizio del candidato Sindaco di Partanna Francesco Li Vigni sostenuto dalla lista civica Nuove Visioni con Li Vigni Sindaco.