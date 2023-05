Allerta arancione, a Partanna domani scuole chiuse. Emessa ordinanza dal Sindaco Catania

del 2023-05-15

Con ordinanza n. 11 del 15-05-2023, il sindaco di Partanna, On. Nicolò Catania, ha disposto anche per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune per rischio idrogeologico e idraulico come da avviso della Protezione Civile n. 23135 del 15.05.2023, dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 di domani, 16 maggio 2023, per quando è stata diramata l’allerta arancione. Si mantengono ancora per oggi, invece, i livelli di allerta di zona rossa come da precedente avviso.

L'ordinanza trova motivazione in precedenti situazioni analoghe, in cui si sono verificati danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche, anche con allerta arancione. Per il giorno 16 maggio 2023 viene, dunque, disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compreso l’asilo nido, per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.